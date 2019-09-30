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Власти Гонконга запретили акцию протеста к годовщине независимости Китая

Новости » В мире    30.09.2019 - 14:25
Власти Гонконга запретили акцию протеста к годовщине независимости Китая
Фото: протест в Гонконге (HongKongFP)

Несмотря на запрет демонстранты планируют проведение других акций протеста

Власти Гонконга запретили проведение протестного марша к 70-летию независимости Китайской Народной Республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что марш протеста в Гонконге был запланирован на 1 октября, когда в Китае будет отмечаться день независимости. Несмотря на запрет протестного марша, активисты планируют провести другие акции протеста. Ожидается, что 1 октября в Гонконге продолжаться столкновения активистов с полицией.

Отметим, Гонконг стал часть Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Напомним, на выходных в Гонконге произошли очередные столкновения между полицией и демонстрантами. Во время беспорядков были задержаны более 100 человек, 25 человек были госпитализированы с различными травмами. В ходе столкновений полиция применила оружие. В частности, было произведено несколько выстрелов в воздух с помощью боевого оружия, а также применен против демонстрантов слезоточивый газ.

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