ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада Гонконгу заборонила акцію протесту до річниці незалежності Китаю

Новини » В світі    30.09.2019 - 14:25
Влада Гонконгу заборонила акцію протесту до річниці незалежності Китаю
Фото: протест в Гонконзі (HongKongFP)

Незважаючи на заборону демонстранти планують проведення інших акцій протесту

Влада Гонконгу заборонили проведення протестного маршу до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що марш протесту в Гонконгу був запланований на 1 жовтня, коли в Китаї буде відзначатися день незалежності. Незважаючи на заборону протестного маршу, активісти планують провести інші акції протесту. Очікується, що 1 жовтня в Гонконгу тривати сутички активістів з поліцією.

Зазначимо, Гонконг став частина Китаю з 1997 року. До 2047 року Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань та вираження думок.

Нагадаємо, на вихідних у Гонконзі відбулися чергові зіткнення між поліцією і демонстрантами. Під час заворушень було затримано більше 100 чоловік, 25 осіб були госпіталізовані з різними травмами. В ході зіткнень поліція застосувала зброю. Зокрема, було зроблено кілька пострілів у повітря з допомогою бойової зброї, а також застосований проти демонстрантів сльозогінний газ.

У Єгипті затримали майже 2 тис. протестувальників Глава Гонконгу відмовилася виконувати деякі вимоги протестувальників
Новини України протестГонконг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся