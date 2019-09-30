Влада Гонконгу заборонила акцію протесту до річниці незалежності Китаю

Фото: протест в Гонконзі (HongKongFP)

Незважаючи на заборону демонстранти планують проведення інших акцій протесту

Влада Гонконгу заборонили проведення протестного маршу до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що марш протесту в Гонконгу був запланований на 1 жовтня, коли в Китаї буде відзначатися день незалежності. Незважаючи на заборону протестного маршу, активісти планують провести інші акції протесту. Очікується, що 1 жовтня в Гонконгу тривати сутички активістів з поліцією.

Зазначимо, Гонконг став частина Китаю з 1997 року. До 2047 року Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань та вираження думок.

Нагадаємо, на вихідних у Гонконзі відбулися чергові зіткнення між поліцією і демонстрантами. Під час заворушень було затримано більше 100 чоловік, 25 осіб були госпіталізовані з різними травмами. В ході зіткнень поліція застосувала зброю. Зокрема, було зроблено кілька пострілів у повітря з допомогою бойової зброї, а також застосований проти демонстрантів сльозогінний газ.