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Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций коронавируса

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Воскресенье 19 декабря 2021 03:53
Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций коронавируса Фото: система здравоохранения Великобритании может не выдержать (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Германии из-за штамма коронавируса вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации. В Соединенном Королевстве обнаружили 24,9 тыс. случаев заражения "Омикроном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.

Сейчас в списке таких стран - одни африканские государства: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. С понедельника к ним добавится Великобритания.

В Институте Коха на этой неделе выразили опасение, что распространение штамма "омикрон" грозит обострением ситуации с коронавирусом и в Германии.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

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