Власти Германии будут изучать решение суда разрешить эвтаназию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также критикуют решение суда церковь и фонды помощи

Правительство Германии будут изучать решение Федерального конституционного суда разрешить эвтаназию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что также решение суда критикуют церковь и фонды помощи.

"Разрешение эвтаназии может оказать давление на пожилых или больных людей, подталкивая их к тому, чтобы воспользоваться таким вариантом, опасаются председатель Конференции немецких католических епископов Райнхард Маркс и глава Евангелической церкви Германии Хайнрих Бедфорд-Штром", - гвоорится в сообщении.

При этом судьи увидели в запрете на эвтаназию на коммерческой основе нарушение прав тяжелобольных людей и докторов.

Также представители церквей назвали вердикт переломом в их культуре, направленной на одобрение и продвижение жизни.

Церкви намерены бороться за то, чтобы содействие эвтаназии на коммерческой основе "не стало принятой нормой" в Германии, а также продолжать поддерживать людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Так, Берлин намерен основательно изучить вердикт суда в Карлсруэ.

Напомним, Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что запрет осуществлять эвтаназию на коммерческой основе противоречит основному закону страны. запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных и врачей. Право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека.

Как сообщало РБК-Украина , в ноябре 2015 года парламент Германии проголосовал за принятие закона, который разрешает на ряде условий помогать людям, желающим добровольно уйти из жизни. За принятие закона высказались 360 депутатов, против - 233.