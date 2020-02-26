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Влада Німеччини буде вивчати рішення суду дозволити евтаназію

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 16:10
Влада Німеччини буде вивчати рішення суду дозволити евтаназію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також критикують рішення суду церква і фонди допомоги

Уряд Німеччини буде вивчати рішення Федерального конституційного суду дозволити евтаназію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що також рішення суду критикують церква і фонди допомоги.

"Дозвіл евтаназії може чинити тиск на літніх або хворих людей, підштовхуючи їх до того, щоб скористатися таким варіантом, побоюються голова Конференції німецьких католицьких єпископів Райнхард Маркс і глава Євангельської церкви Німеччини Хайнріх Бедфорд-Штром", - йдеться у повідомленні.

При цьому судді побачили в забороні на евтаназію на комерційній основі порушення прав тяжкохворих людей і докторів.

Також представники церков назвали вердикт переломом в їх культурі, спрямованої на схвалення і просування життя.

Церкви мають намір боротися за те, щоб сприяння евтаназії на комерційній основі "не стало прийнятою нормою" в Німеччині, а також продовжувати підтримувати людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Так, Берлін має намір грунтовно вивчити вердикт суду в Карлсруе.

Нагадаємо, Федеральний конституційний суд Німеччини виніс рішення, що заборона здійснювати евтаназію на комерційній основі суперечить основному закону країни. заборона евтаназії порушує права тяжкохворих і лікарів. Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.

Як повідомляло РБК-Україна , в листопаді 2015 року парламент Німеччини проголосував за прийняття закону, який дозволяє на певних умов допомагати людям, бажаючим добровільно піти з життя. За ухвалення закону проголосували 360 депутатів, проти - 233.

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Новини України Германияэвтаназия
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