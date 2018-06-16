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Интервью

В Италии планируют блокировать доступ спасательным миссиям в порты страны

НовостиПолитика    16.06.2018 - 17:08
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)

Глава МВД Италии вменяет спасательным миссиям содействие контрабанде людей

Глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил о намерении заблокировать двум немецким спасательным миссиям Sea Watch и Mission Lifeline доступ к портам страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, Сальвини является представителем антимигрантской "Лиги севера".

Чиновник вменяет спасательным миссиям содействие контрабанде людей.

"Они должны знать, что Италия больше не будет поощрять бизнес на нелегальной миграции, поэтому пусть ищут другие порты", - подчеркнул глава МВД Италии.

Отметим, что в ночь на 10 июня во время проведения шести различных спасательных операций в Средиземном море неправительственные организации SOS Méditerranée и "Врачи без границ", а также итальянская береговая охрана спасли 629 беженцев. При этом Италия отказалась принимать спасательную лодку Aquarius с беженцами. Аналогично поступила Мальта, порт открыла только Испания.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хотел обидеть Италию своими комментариями по кризису беженцев и отношению Рима к этой проблеме.

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Теги публикации: Италия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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