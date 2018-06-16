Влада Франції погодилися прийняти у Іспанії 600 мігрантів після відмови Італії

Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що влада Франції погодилися прийняти у Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в море на судні Aquarius. Про це повідомляє El Mundo.

Так, 11 червня Італія та Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів. Тоді президент Франції Еммануель Макрон розкритикував владу Італії. При цьому Іспанія дозволила судну активістів зайти в свій порт Валенсію.

Підкреслюється, що за домовленістю з іспанською владою французька сторона прийме тих, хто виконав необхідні по протоколу процедури для їх прийому і захотів відправитися до Франції.

Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні заявив про намір заблокувати двом німецьким рятувальним місіям Sea Watch і Mission Lifeline доступ до портів країни. Чиновник закидає рятувальним місіям сприяння контрабанді людей.