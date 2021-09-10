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Власти Франции решили предоставить гражданство 12 000 человек, помогавшим бороться с COVID-19

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Франция, Пятница 10 сентября 2021 06:10
Власти Франции решили предоставить гражданство 12 000 человек, помогавшим бороться с COVID-19 Фото: власти Франции решили предоставить гражданство 12 000 человек, помогавшим бороться с COVID-19 (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Власти Франции решили предоставить гражданство 12 000 человек, помогавшим бороться с COVID-19. Это медицинские работники, охранники, уборщицы, а также те, кто ухаживал за детьми медиков, пока те занимались больными COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Из 16 381 поданного заявления на гражданство принято 12 012.

Отмечается, что в сентябре 2020 года МВД Франции предложило тем, кто активно включился в борьбу против COVID-19, подать заявку на скорую натурализацию.

Кроме сокращения срока рассмотрения заявления на получение гражданства (который обычно занимает до двух лет), власти уменьшили необходимый срок проживания во Франции - с пяти до двух лет.

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