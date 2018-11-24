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Влада Франції звинуватила Ле Пен у заворушеннях біля Єлисейського палацу

Новини » Політика    24.11.2018 - 19:36
Влада Франції звинуватила Ле Пен у заворушеннях біля Єлисейського палацу
Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Ле Пен звинувачення відкидає

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер звинуватив у сутичках між протестувальниками та поліцією, які сталися поблизу Єлисейського палацу, лідера ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Кастанера, правоохоронці зіткнулися з групою агресивних протестувальників, які відреагували на заклик Ле Пен штурмувати державні установи.

Зазначається, що сама Ле Пен подібні звинувачення відкидає, та заявила, що ніколи не закликала до насильства. За її словами, французька влада намагається скинути на неї всю відповідальність.

Крім того, Катнастер додав, що у суботу, 24 листопада, на протести проти підвищення цін на пальне по всій Франції вийшли майже 23 тис. осіб, порівняно з 124 тис. минулої суботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі французька поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що протестують проти підвищення цін на пальне, які намагалися прорвати кордон правоохоронців поблизу Єлисейського палацу.

Раніше РБК-Україна писало, що у ході протестів проти підвищення цін на пальне у Франції внаслідок аварії загинув мотоцикліст.

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