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Протесты во Франции: полиция применила водометы и слезоточивый газ

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 15:17
Протесты во Франции: полиция применила водометы и слезоточивый газ
Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Демонстранты протестуют против повышения цен на топливо

В субботу, 24 ноября, правоохранители Парижа (Франция) использовали водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны, расположенные вблизи Елисейского дворца. В ответ на агрессивные действия полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Отмечается, что в акции приняло участие несколько тысяч граждан, которые были одеты в ярко-желтые жилеты. В парижской полиции добавили, что среди протестующих были и "ультраправые, которые применяли силу против полицейских". Кроме того, некоторые демонстранты держали плакаты с надписями "Макрона в отставку" и "Макрон - вор".

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе протестов против повышения цен на топливо во Франции в результате аварии погиб мотоциклист.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе протестов против повышения цен на топливо, которые происходят во Франции, пострадали 528 человек.

Всего в стране состоялось более 2 тыс. акций различного масштаба, в которых уже приняли участие около 288 тысяч человек.

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