Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Власти Финляндии получили уведомление об аресте Пучдемона

НовостиПолитика    24.03.2018 - 21:56
Фото: Карлес Пучдемон
Фото: Карлес Пучдемон

Опальный политик проживает в Бельгии

Власти Финляндии получили  официальное уведомление о том, что бывший председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон находится под арестом. Об этом сообщает ВВС.

При этом, сам Пучдемон подтвердил, что он прибыл в Бельгию.

Ордер был опубликован в пятницу, через день после прибытия г-на Пучдемтона в Финляндию. Он должен был уехать в субботу.

Бывший лидер Каталонии живет в Бельгии со ссылкой на самоопределение после того, как в октябре прошлого года был запрещен референдум, который поддержал одностороннюю заявку на присоединение Каталонии.

Напомним, Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего председателя женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые уехали из Испании.

Испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона На акции протеста в Барселоне пострадали 27 человек
Теги публикации: сепаратизм, Каталония, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top