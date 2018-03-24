Власти Финляндии получили уведомление об аресте Пучдемона

Опальный политик проживает в Бельгии

Власти Финляндии получили официальное уведомление о том, что бывший председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон находится под арестом. Об этом сообщает ВВС.

При этом, сам Пучдемон подтвердил, что он прибыл в Бельгию.

Ордер был опубликован в пятницу, через день после прибытия г-на Пучдемтона в Финляндию. Он должен был уехать в субботу.

Бывший лидер Каталонии живет в Бельгии со ссылкой на самоопределение после того, как в октябре прошлого года был запрещен референдум, который поддержал одностороннюю заявку на присоединение Каталонии.

Напомним, Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего председателя женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые уехали из Испании.