Испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона

Суд арестовал пять каталонских политиков без права выхода под залог

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего председателя женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые уехали из Испании. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в суде.

Кроме Пучдемона, выдали ордер на арест Марты Ровири, которая сбежала в Швейцарию, и четырех бывших советников.

23 марта судья Пабло Льярена избирал меру пресечения для пяти каталонских политиков, которые принимали участие в организации референдума о независимости Каталонии.

Их арестовали без права выхода под залог из опасения, что подозреваемые могут сбежать за границу.

Напомним, арест каталонских политиков спровоцировал массовые протесты в Барселоне.

15 марта испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить возможность арестовать и выдать Пучдемона Испании во время его частного визита в Швейцарию.