Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Испанский суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона

НовостиПолитика    24.03.2018 - 09:20
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Суд арестовал пять каталонских политиков без права выхода под залог

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего председателя женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые уехали из Испании. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в суде.

Кроме Пучдемона, выдали ордер на арест Марты Ровири, которая сбежала в Швейцарию, и четырех бывших советников.

23 марта судья Пабло Льярена избирал меру пресечения для пяти каталонских политиков, которые принимали участие в организации референдума о независимости Каталонии.

Их арестовали без права выхода под залог из опасения, что подозреваемые могут сбежать за границу.

Напомним, арест каталонских политиков спровоцировал массовые протесты в Барселоне.

15 марта испанские прокуроры попросили правительство и Интерпол оценить возможность арестовать и выдать Пучдемона Испании во время его частного визита в Швейцарию.

На акции протеста в Барселоне пострадали 27 человек В Барселоне начались массовые протесты из-за ареста каталонских политиков
Теги публикации: Каталония, Испания, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top