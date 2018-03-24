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Влада Фінляндії отримала повідомлення про арешт Пучдемона

НовиниПолітика    24.03.2018 - 21:50
Фото: Карлес Пучдемон
Фото: Карлес Пучдемон

Опальний політик проживає в Бельгії

Влада Фінляндії отримала офіційне повідомлення про те, що колишній голова женералитата (уряду) Каталонії Карлес Пучдемон знаходиться під арештом. Про це повідомляє ВВС.

При цьому, сам Пучдемон підтвердив, що він прибув до Бельгії.

Ордер був опублікований в п'ятницю, через день після прибуття р-на Пучдемтона в Фінляндії. Він повинен був виїхати в суботу.

Колишній лідер Каталонії живе в Бельгії з посиланням на самовизначення після того, як у жовтні минулого року був заборонений референдум, який підтримав односторонню заявку на приєднання Каталонії.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералитата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які виїхали з Іспанії.

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Теги публікації: Каталонія, Іспанія, сепаратизм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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