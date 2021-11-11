Власти Эфиопии арестовали высокопоставленных лиц Тиграя: среди них сотрудники ООН

Представитель ООН сообщил, что помимо 16 сотрудников и членов их семей, 72 водителя, нанятых Мировой продовольственной программой (ВПП) ООН, также были арестованы в Семере.

Сотрудник банка сообщил изданию, что полиция задержала Даниэля Текеста, генерального директора Lion Bank вместе с пятью другими сотрудниками, они были освобождены позже той же ночью.

В списке, составленном заключенным священником и переданном члену семьи, говорится, что 37 священников и религиозных деятелей были арестованы в четырех церквях столицы