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Влада Ефіопії заарештувала високопоставлених осіб Тиграю: серед них співробітники ООН

Автор: Наталья Скороход

Влада Ефіопії заарештували високопоставлених тиграйців в ході масових репресій проти підозрюваних прихильників бунтівних північних сил. Серед них гендиректор банку, священики, а також співробітники організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник ООН повідомив, що крім 16 співробітників і членів їх сімей, 72 водія, найнятих світовою продовольчою програмою (ВПП) ООН, також були заарештовані в Семері.

Співробітник банку повідомив виданню, що поліція затримала Даніеля Текеста, генерального директора Lion Bank разом з п'ятьма іншими співробітниками, вони були звільнені пізніше тієї ж ночі.

У списку, складеному ув'язненим священиком і переданому члену сім'ї, йдеться, що 37 священиків і релігійних діячів були заарештовані в чотирьох церквах столиці

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