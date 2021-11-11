Влада Ефіопії заарештувала високопоставлених осіб Тиграю: серед них співробітники ООН

Представник ООН повідомив, що крім 16 співробітників і членів їх сімей, 72 водія, найнятих світовою продовольчою програмою (ВПП) ООН, також були заарештовані в Семері.

Співробітник банку повідомив виданню, що поліція затримала Даніеля Текеста, генерального директора Lion Bank разом з п'ятьма іншими співробітниками, вони були звільнені пізніше тієї ж ночі.

У списку, складеному ув'язненим священиком і переданому члену сім'ї, йдеться, що 37 священиків і релігійних діячів були заарештовані в чотирьох церквах столиці