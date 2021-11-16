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Власти Чили снимут ограничения на выезд из страны

Автор: Артур Родивилов

Жители Чили, не сделавшие прививку от коронавируса, с 1 декабря смогут выезжать из страны. Власти отменяют особые разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав страны.

В настоящее время жители южноамериканской республики могут выезжать из страны, если они полностью привиты от коронавируса или могут предоставить доказательства неотложности поездки.

"С 1 декабря любой чилиец или иностранец-резидент вне зависимости от возраста, вакцинации или причин для поездки сможет выезжать из страны без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

Минздрав также сообщил об открытии трех наземных пограничных пунктов с Перу, Боливией и Аргентиной. Сейчас в Чили можно попасть только на самолете.

Въехать в Чили в настоящее время могут иностранцы, привившиеся от коронавируса. При этом им необходимо предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации, оформив заявку на сайте.

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1,6 млн человек, из них 2 377 - за последние сутки, умерли 38 тыс. заболевших. От коронавируса в стране, где живут 19,6 млн человек, были полностью привиты 13,7 млн человек, более 7,2 млн получили бустерную дозу.

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