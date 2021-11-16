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Влада Чилі зніме обмеження на виїзд з країни

Автор: Артур Родивилов

Жителі Чилі, які не зробили щеплення від коронавірусу, з 1 грудня зможуть виїжджати з країни. Влада скасовує особливі дозволи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ країни.

Зараз жителі південноамериканської республіки можуть виїжджати з країни, якщо вони повністю щеплені від коронавірусу або можуть надати докази невідкладності поїздки.

"З 1 грудня будь-який чилієць або іноземець-резидент незалежно від віку, вакцинації або причин для поїздки зможе виїжджати з країни без будь-яких обмежень", - йдеться в повідомленні.

МОЗ також повідомило про відкриття трьох наземних прикордонних пунктів з Перу, Болівією та Аргентиною. Зараз в Чилі можна потрапити тільки на літаку.

В'їхати в Чилі зараз можуть іноземці, які щепилися від коронавірусу. При цьому їм необхідно попередньо отримати схвалення їхнього сертифіката про вакцинацію, оформивши заявку на сайті.

З початку пандемії коронавірусом в країні заразилися 1,6 млн осіб, з них 2 377 - за останню добу, померли 38 тис.хворих. Від коронавірусу в країні, де живуть 19,6 млн осіб, були повністю щеплені 13,7 млн осіб, понад 7,2 млн отримали бустерну дозу.

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Коронавірус