Влада Чилі зніме обмеження на виїзд з країни

Зараз жителі південноамериканської республіки можуть виїжджати з країни, якщо вони повністю щеплені від коронавірусу або можуть надати докази невідкладності поїздки.

"З 1 грудня будь-який чилієць або іноземець-резидент незалежно від віку, вакцинації або причин для поїздки зможе виїжджати з країни без будь-яких обмежень", - йдеться в повідомленні.

МОЗ також повідомило про відкриття трьох наземних прикордонних пунктів з Перу, Болівією та Аргентиною. Зараз в Чилі можна потрапити тільки на літаку.

В'їхати в Чилі зараз можуть іноземці, які щепилися від коронавірусу. При цьому їм необхідно попередньо отримати схвалення їхнього сертифіката про вакцинацію, оформивши заявку на сайті.

З початку пандемії коронавірусом в країні заразилися 1,6 млн осіб, з них 2 377 - за останню добу, померли 38 тис.хворих. Від коронавірусу в країні, де живуть 19,6 млн осіб, були повністю щеплені 13,7 млн осіб, понад 7,2 млн отримали бустерну дозу.