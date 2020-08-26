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Власти Берлина запретили демонстрации против карантина

Автор: Максим Зайченко

Берлин не должен стать ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов, заявляют власти

Власти Берлина запретил демонстрации против мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Акции протеста были запланированы на эти выходные.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель заявил, что власти должны найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью защищать людей от инфекции.

По его словам, организаторы этого и предыдущих протестов намеренно нарушили правила карантина, такие как ношение масок и поддержание социальной дистанции.

"Такое поведение недопустимо. Государство не может быть поставлено в тупик. Если толпы все же соберутся, несмотря на запрет, полиция вмешается”, - сказал он, добавив, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов.

Напомним, 1 августа в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер, на митинг вышли более тысячи людей.

Тогда пострадали 45 полицейских, а задержали 133 человека.

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