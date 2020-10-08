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Власти Армении ужесточили условия военного положения

Ереван, Четверг 08 октября 2020 23:20
Власти Армении ужесточили условия военного положения
Фото: Никол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Инна Собора

Власти Армении ужесточили условия действующего в стране военного положения. Соответствующее решение приняло правительство страны 8 октября.

Об этом сообщает Armenia today.

Согласно этому решению, запрещаются публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.

Также запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик.

Контроль за соблюдением указанных правил поручен полиции Армении.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Как известно, 27 сентября утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия.

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