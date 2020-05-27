"Власти" аннексированного Крыма разрешили приватизировать винзавод "Массандра"

Фото: винзавод Массандра (wikipedia.org)

Предприятие оценили в 238 миллионов гривен

Подконтрольный Кремлю "парламент" аннексированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Такое решение принято на заседании 27 мая.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Стоимость предприятия оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен).

"Дополнить объектом приватизации, подлежащих приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием "производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в документе.

Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.

РБК-Украина ранее писало, что подконтрольное России руководство винзавода “Массандра” за первое полугодие 2016 года продало 7,5 тысяч бутылок коллекционного вина на 664,6 тыс. долларов.

Кроме этого, в 2016 "директор" предприятия открыл уникальное коллекционное вино Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года стоимостью около 100 тыс. долларов. Это сделали в честь приезда экс-премьер-министра Италии Сильвио Берслускони в аннексированный Крым на приглашение президента РФ Владимира Путина.

Украинская прокуратура Крыма открыла уголовное дело из-за этого инцидента, поскольку это вино являлось национальным достоянием. Позже суд разрешил арестовать подконтрольного Кремлю директора "Массандры".

Также сообщалось, что предприятие экспортирует вина в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и наладило экспорт в Беларусь.

Отметим, после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года так называемая "власть" "национализировала" около 480 предприятий и организаций на территории Крыма. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

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Автор: Максим Зайченко