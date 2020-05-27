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"Влада" анексованого Криму дозволила приватизувати винзавод "Масандра"

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 15:22
"Влада" анексованого Криму дозволила приватизувати винзавод "Масандра"
Фото: винзавод Масандра (wikipedia.org)

Підприємство оцінили в 238 мільйонів гривень

Підконтрольний Кремлю "парламент" анексованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення ухвалено на засіданні 27 травня.

Про це пише "Крим.Реалії".

Вартість підприємства оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень).

"Доповнити об'єктом приватизації, що підлягають приватизації шляхом перетворення в господарське товариство: державним унітарним підприємством "виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", - йдеться в документі.

Зазначимо, колекція вин "Масандра" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі й занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.

РБК-Україна раніше писало, що підконтрольне Росії керівництво винзаводу "Масандра" за перше півріччя 2016 року продало 7,5 тисяч пляшок колекційного вина на 664,6 тис. доларів.

Крім цього, у 2016 "директор" підприємства відкрив унікальне колекційне вино Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року вартістю близько 100 тис. доларів. Це зробили на честь приїзду екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берслусконі до анексованого Криму на запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Українська прокуратура відкрила кримінальну справу через цей інцидент, оскільки це вино було національним надбанням. Пізніше суд дозволив заарештувати підконтрольного Кремлю директора "Масандри".

Також повідомлялося, що підприємство експортує вина в окуповані райони Донецької та Луганської областей і налагодило експорт у Білорусь.

Зазначимо, після анексії півострова Росією в березні 2014 року так звана "влада" "націоналізувала" близько 480 підприємств і організацій на території Криму. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає як компенсацію не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Крим
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