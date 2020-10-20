Власть не способна справиться с вызовами, стоящими перед страной, - ОПЗЖ

За год своим непрофессионализмом власть создала в стране ещё больший кризис.

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За життя" на официальном сайте.

"Скандалы, коррупция, тотальный обман граждан - это всё, чем можем похвастаться нынешняя власть. Одно за другим меняются правительства, но ни у одного из них нет программы деятельности и стратегии развития. Украиной руководят профаны, политические туристы и студенческие друзья президента. Власть не способна справиться с вызовами, стоящими перед страной. Не зная, как развивать промышленность, - распродают стратегические предприятия, по указке внешних хозяев с молотка уходит украинская земля. Растет безработица, и люди, которые хотят жить и работать в родной стране, вынуждены уезжать на заработки, потому что найти нормальную работу дома - невозможно. Продолжает снижаться уровень жизни, растут тарифы и цены, усиливается экономический и социальный кризис", - говорится в заявлении.

В политсиле считают, что в приоритете власти не защита людей и государственных интересов, а обслуживание внешних кредиторов.

"25 октября мы все сделаем очень важный выбор. И от того, кого мы выберем, зависит наше будущее. Проголосовав за антинародную власть - вы отдадите свой голос за продолжение войны, распродажу страны и нищету. Поддержав "Оппозиционную платформу - За життя", вы голосуете - за мир, восстановление экономики, сохранение медицины, нормальное образования для наших детей, за лучшую жизнь для каждого украинца", - добавили в партии.

В ОПЗЖ добавляют, что важно прийти на выборы 25 октября. Соблюдая меры предосторожности в период эпидемии, но обязательно прийти и проголосовать.

"Чтобы голос каждой общины был услышан, чтобы профессиональная команда вместе с вами строила и развивала родной для каждого край. 25 октября мы все вместе дадим старт изменениям к лучшему по всей стране", - резюмируют в партии.

Напомним, местные выборы по всей стране пройдут уже в это воскресенье - 25 октября.