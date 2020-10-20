Влада не здатна впоратися з викликами, що стоять перед країною, - ОПЗЖ

За рік своїм непрофесіоналізмом влада створила в країні ще більшу кризу.

Про це йдеться в заяві партії "Опозиційна платформа - За життя" на офіційному сайті.

"Скандали, корупція, тотальний обман громадян - це все, чим можемо похвалитися нинішня влада. Один за одним змінюються уряди, але ні в одного з них немає програми діяльності та стратегії розвитку. Україною керують профани, політичні туристи і студентські друзі президента. Влада не здатна впоратися з викликами, що стоять перед країною. Не знаючи, як розвивати промисловість,- розпродають стратегічні підприємства, за вказівкою зовнішніх господарів з молотка йде українська земля. Зростає безробіття, і люди, які хочуть жити і працювати в рідній країні, змушені виїжджати на заробітки, тому що знайти нормальну роботу вдома - неможливо. Продовжує знижуватися рівень життя, зростають тарифи і ціни, посилюється економічна і соціальна криза", - йдеться в заяві.

У політсилі вважають, що в пріоритеті влади не захист людей і державних інтересів, а обслуговування зовнішніх кредиторів.

"25 жовтня ми все зробимо дуже важливий вибір. І від того, кого ми оберемо, залежить наше майбутнє.Проголосувавши за антинародну владу - ви віддасте свій голос за продовження війни, розпродаж країни і злидні. Підтримавши "Опозиційну платформу - За життя", ви голосуєте - за мир, відновлення економіки, збереження медицини, нормальної освіти для наших дітей, за краще життя для кожного українця", - додали в партії.

У ОПЗЖ додають, що важливо прийти на вибори 25 жовтня. Дотримуючись запобіжних заходів у період епідемії, але обов'язково прийти і проголосувати.

"Щоб голос кожної громади був почутий, щоб професійна команда разом з вами будувала і розвивала рідний для кожного край. 25 жовтня ми всі разом дамо старт змінам на краще по всій країні", - резюмують в партії.

Нагадаємо, місцеві вибори по всій країні пройдуть у неділю - 25 жовтня.