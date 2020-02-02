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Власть не скрывает свои ошибки, - Ермак

Новости » Политика     02.02.2020 - 01:53
Власть не скрывает свои ошибки, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

Помощник президента заверил, что власть готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что власть в своей работе допускает ошибки и готова прислушиваться к критике. Об этом он сказал в интервью "KRYM – критическое мышление".

По словам Ермака, некоторые процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.

"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде, - ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа", - ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - сказал он.

"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок. Их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - добавил Ермак.

Он отметил, что власть прислушивается к критике, если это именно критика, а не оскорбления.

Напомним, Ермак заявил, что Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма.

Также он надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.

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