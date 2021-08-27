Власть не реагирует на нападение на Порошенко, это подтверждает версию о политическом заказе, - адвокат

Преступник, совершивший нападение на Петра Порошенко , не явился в Печерский райотдел полиции несмотря на то, что правоохранители обещали, что сегодня он прибудет для следственных действий.

По мнению адвокатов, исполнителя этого политического заказа прячут.

"Мы находимся сейчас у Печерского управления полиции, пришли мы сюда согласно обещанию, которое нам дали дознаватели сектора дознания полиции, сегодня в 14 часов быть сообщено о подозрении нападавшему на пятого президента Петра Порошенко, которого сейчас все называют "зеленым титушкой". Но никто не появился, представители дознания Печерского управления полиции сейчас перестали отвечать на звонки и на сообщения. Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя - потому, что у этого исполнителя очень серьезные заказчики с огромными возможностями", - сообщил Игорь Головань.

Адвокаты считают, что провокация произошла из-за политической деятельности Порошенко, а не потому, что какой-то человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить.

"Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому нападавшему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - подчеркнул Илья Новиков.

Депутат Киевсовета, ветеран АТО Александр Погребиский также отметил, что полиции во время совершения нападения на Порошенко вообще не было рядом.

"Задержали этого человека сотрудники УГО и помогали это делать участники войны, которые были там рядом. Десять минут искали сотрудников полиции, которые смогли как люди, которые уполномочены это делать, его задержать", - резюмировал он.