Влада не реагує на напад на Порошенка, це підтверджує версію про політичне замовлення, - адвокат

Злочинець, який скоїв напад на Петра Порошенка , не з’явився у Печерський райвідділ поліції попри те, що правоохоронці обіцяли, що сьогодні він прибуде для слідчих дій.

На думку адвокатів, виконавця цього політичного замовлення переховують.

"Ми знаходимося зараз біля Печерського управління поліції, прийшли ми сюди відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, що сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого Президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають «зеленим тітушкою». Але ніхто не з’явився, представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення. Підтверджуються ті наші побоювання і впевненість, що саме влада організувала цей напад. Саме влада тепер захищає і прикриває виконавця - тому, що у цього виконавця дуже серйозні замовники з величезними можливостями", - повідомив Ігор Головань.

Адвокати вважають, що провокація сталася через політичну діяльність Порошенка, а не тому, що якась людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити.

"Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена", - наголосив Ілля Новіков.

Депутат Київради, ветеран АТО Олександр Погребиський також зазначив, що поліції під час скоєння нападу на Порошенка взагалі не було поряд.

"Затримали цього чоловіка співробітники УДО і допомагали це робити учасники війни, які були там поряд. Десять хвилин шукали співробітників поліції, які б змогли як люди, які уповноважені це робити, його затримати", - резюмував він.