Власть призвали способствовать масштабному реформированию "Укрзализныци"

"Укрзализныця" требует масштабного реформирования и финансовой поддержки от государства для проведения модернизации.

Об этом заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, запланированное в рамках реформирования разделение УЗ на отдельные бизнесы может быть эффективным, но компании также нужно оказать поддержку от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

"Компания нуждается в поддержке со стороны самого государства. Больше кредитных ресурсов, больше инвестиций в модернизацию, в том числе и путевое хозяйство, энергетика... Не 10 вагонов купить, а модернизация всего подвижного состава пассажирских перевозок", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что от эффективности работы УЗ зависит экономическая ситуация в стране, поэтому государство должно инвестировать в развитие компании.

"От украинской железной дороги зависит экономика страны, экспорт, импорт, производство. Мы вели много переговоров с производителями разных сфер, и они всегда ставили вопрос о логистике, о железной дороге и т.д. Поэтому железная дорога имеет огромное социальное значение для мобильности людей, и для экономики", - пояснил Гройсман.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что компания планирует инвестировать в обновление подвижного состава и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. А также избавиться от непрофильных активов, создать на базе УЗ мощную логистическую компанию и заключать договор на перевозку пассажиров с местными органами власти, чтобы избежать накопления долгов за перевозку льготников.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы УЗ будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.