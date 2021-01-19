Владу закликали сприяти масштабному реформування "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації.

Про це заявив колишній прем’єрміністр Володимир Гройсман.

За його словами, заплановане в рамках реформування розділення УЗ на окремі бізнеси може бути ефективним, але компанії також потрібно надати підтримку від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

"Компанія потребує підтримки з боку самої держави. Більше кредитних ресурсів, більше інвестицій в модернізацію, в тому числі і колійне господарство, енергетика… Не 10 вагонів купити, а модернізація всього рухомого складу пасажирських перевезень", - сказав Гройсман.

Він також наголосив, що від ефективності роботи УЗ залежить економічна ситуація в країні, тож держава має інвестувати в розвиток компанії.

"Від української залізниці залежить економіка країни, експорт, імпорт, виробництво. Ми вели багато перемовин з виробниками різних сфер, і вони завжди ставили питання про логістику, про залізницю і т.д. Тому залізниця має величезне соціальне значення для мобільності людей, і безпосередньо для економіки", - пояснив Гройсман.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що компанія планує інвестувати в оновлення рухомого складу і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. А також позбавитися непрофільних активів, створити на базі УЗ потужну логістичну компанію та укладати договір на перевезення пасажирів з місцевими органами влади, щоб уникнути накопичення боргів за перевезення пільговиків.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи УЗ сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень.