ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Власть преследуют Порошенко по личным причинам, - нардеп

Новина українською →
Киев, Вторник 04 января 2022 14:27
Власть преследуют Порошенко по личным причинам, - нардеп Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Власть преследует пятого президента Петра Порошенко по личным причинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление известного журналиста, народного депутата от фракции "Голос" Сергея Рахманина в интервью LB.ua.

По его мнению, в условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну. И это вызывает раздражение у действующей власти.

"На мой взгляд, не была партия Порошенко "партией войны". И он сам не был президентом войны. Но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге", - заявил нардеп.

Депутат "Голоса" также напомнил, что доказать факт государственной измены в суде - очень сложно.

"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они являются предателями. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены - это невероятно сложный процесс", - указал он.

Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что серьезно будет поднят вопрос ареста политика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 декабря ГБР провело обыски у представителей политической партии "Европейская солидарность".

Также недавно пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", - Politico
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза