Власть преследуют Порошенко по личным причинам, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление известного журналиста, народного депутата от фракции "Голос" Сергея Рахманина в интервью LB.ua .

По его мнению, в условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну. И это вызывает раздражение у действующей власти.

"На мой взгляд, не была партия Порошенко "партией войны". И он сам не был президентом войны. Но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге", - заявил нардеп.

Депутат "Голоса" также напомнил, что доказать факт государственной измены в суде - очень сложно.

"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они являются предателями. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены - это невероятно сложный процесс", - указал он.

Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что серьезно будет поднят вопрос ареста политика.