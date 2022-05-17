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Власть, общество и бизнес объединены общей идеей победы Украины, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинское общество, бизнес и власть сейчас объединены одной целью - защитить страну и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рината Ахметова в интервью итальянскому телеканалу RAI.

"Президент и правительство Украины, каждый украинец и я лично объединены одной целью - защитить страну, вернуть наши территории и восстановить Украину как сильное, демократическое европейское государство. Мы все едины как никогда. В этом залог нашей победы", - сообщил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что предприятия SCM, футбольный клуб "Шахтер" и его благотворительный фонд уже выделили на помощь Украине суммарно около 100 млн евро.

"Все бизнесы SCM, футбольный клуб "Шахтер", мой благотворительный Фонд сейчас сосредоточены только на одном - помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам выжить. Мы поставляем медикаменты, продукты, проводим эвакуацию, помогаем украинской армии. Мы уже выделили 100 млн евро на помощь стране, более половины из которых уже потрачены. Останавливаться на этом не будем", - сообщил бизнесмен.

Предприятия SCM также продолжают обеспечивать жизнедеятельность страны, восстанавливают разрушенные войной линии электропередачи и другие объекты критической инфраструктуры.

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Ринат Ахметовбизнес