Власть нарушает законы, оказывая давление на метпредприятия, - юристы

Так, в уголовных делах, возбужденных против должностных лиц четырех предприятий по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов), БЭБ ссылается на выводы ГНС. Но эти выводы не имеют правовых последствий и используются, как правило, исключительно для начала досудебного расследования.

"Недостаточно обоснованным с точки зрения требований законодательства Украины является сам факт начала досудебного расследования по статье уклонения от уплаты налогов. Из имеющейся информации не усматривается проведение плановых или внеплановых проверок, либо принятие налоговой решений по начислению налогов, либо наличие результатов судебных экспертиз или каких-либо других объективных данных, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения предприятиями", - поясняют опрошенные юристы.

Кроме того, расследование подобных уголовных производств может длиться годами, указывают юристы. В это время бизнес и должностные лица компаний находятся под неизменными рисками проведения следственных действий. А допросы, обыски, изъятие документов, наложение арестов и другие процессуальные действия требуют постоянного внимания и препятствуют деятельности.

Напомним, ранее о многочисленных нарушениях, допущенных налоговиками и силовиками при обысках на предприятиях "Метинвест", заявил и экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.