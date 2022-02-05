Влада порушує закони, чинячи тиск на метпідприємства, - юристи

Так, у кримінальних справах, порушених проти посадових осіб чотирьох підприємств за ч.3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків), БЕБ посилається на висновки ДПС. Але ці висновки не мають правових наслідків і використовуються, як правило, виключно для початку досудового розслідування.

"Недостатньо обґрунтованим з точки зору вимог законодавства України є сам факт початку досудового розслідування за статтею ухилення від сплати податків. З наявної інформації не вбачається проведення планових або позапланових перевірок, або прийняття податкової рішень з нарахування податків, або наявність результатів судових експертиз або будь-яких інших об'єктивних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення підприємствами", - пояснюють опитані юристи.

Крім того, розслідування подібних кримінальних проваджень може тривати роками, вказують юристи. У цей час бізнес і посадові особи компаній перебувають під незмінними ризиками проведення слідчих дій. А допити, обшуки, вилучення документів, накладення арештів та інші процесуальні дії вимагають постійної уваги і перешкоджають діяльності.

Нагадаємо, раніше про численні порушення, допущені податківцями і силовиками при обшуках на підприємствах "Метінвест", заявив і екс-генеральний прокурор України Святослав Піскун.