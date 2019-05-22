Власть и "Нафтогаз" пять лет упорно уничтожают газораспределительную отрасль, - РГК

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Главной проблемой операторов ГРС сегодня остаются убыточные тарифы

Региональная Газовая Компании заявила, что власть совместно с государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины" на протяжении последних пяти лет последовательно выдавливают частные компании из газораспределения. Об этом говорится в заявлении РГК на странице в Facebook.

"Их доводят до банкротства, используя экономические и политические инструменты: предвзятые и незаконные правительственные решения, дискриминационную тарифную политику и коррупционные схемы для создания искусственных долгов. Такие злонамеренные действия загнали газораспределительные компании в катастрофические убытки совокупным размером 40 млрд. Главной проблемой операторов ГРС сегодня остаются убыточные тарифы. Они не пересматривались НКРЭКУ с 2015 года и сегодня в 2,5 раза меньше минимально необходимого. Такая политика привела к тому, что операторы ГРС за пять лет получили убытки на сумму 12,9 млрд гривен", - говорится в заявлении.

Отмечается, что критичность ситуации усугубляют также действия правительства, которое "целенаправленно и безосновательно снижает нормы потребления газа, используя это как механизм давления на операторов ГРС".

"За пять лет правительство восемь раз меняло нормы потребления газа. Фактически, все нормы правительства взяты с потолка. Поэтому суды уже дважды отменяли решение Кабмина, как незаконные и необоснованные. Однако правительство продолжает дерзко нарушать процедуры", - говорится в заявлении.

По словам пресс-службы, результат таких действий с нормами газа – убытки операторов ГРС в размере 7,9 млрд гривен.

"Еще один механизм давления – это запрет операторам ГРС учитывать газ с приведением к стандартным условиям. Этот запрет ввела НКРЭКУ, однако касается он только газораспределительных компаний. На "Нафтогаза" такой запрет не распространяется. В результате операторы ГРС понесли потери на 6,4 млрд гривен. Ведь "Нафтогаз" учитывает эту сумму как неуплату за поставленный газ, ведь он передает для населения газ приведенный к стандартным условиям", - говорится в заявлении.

В РГК считают, что государственный монополист с помощью своей дочки "Укртрансгаз" пытается "повесить" на операторов ГРС искусственные долги. "Оператор ГТС фиксирует отбор газа из системы конкретными участниками рынка. Газ, который потребляют, но не платят предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), "Укртрансгаз" оформляет как несанкционированный отбор газа Операторами ГРМ. Таким образом, долги финансово несостоятельных ТКЭ искусственно перебрасываются на операторов ГРС. Таким образом компаниям приписаны фиктивные долги на сумму более 12,8 млрд гривен", - говорится в заявлении.

"Искусственные долги и доведение до банкротства операторов ГРС осуществляется властью для укрепления монополии "Нафтогаза" чтобы сохранить его существование и установить полный монопольный контроль над сектором распределения газа, устранив конкурентов", - считают в РГК.