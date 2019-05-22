Влада і "Нафтогаз" п'ять років наполегливо знищують газорозподільну галузь, - РГК

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Головною проблемою операторів ГРМ сьогодні залишаються збиткові тарифи

Регіональна Газова Компанії заявила, що влада спільно із державним монополістом НАК "Нафтогаз України" впродовж останніх п’яти років послідовно витискають приватні компанії із газорозподілу. Про це йдеться у заяві РГК на сторінці в Facebook.

"Їх доводять до банкрутства, використовуючи економічні та політичні інструменти: упереджені та незаконні урядові рішення, дискримінаційну тарифну політику та корупційні схеми для створення штучних боргів. Такі зловмисні дії загнали газорозподільні компанії у катастрофічні збитки сукупним розміром 40 млрд. Головною проблемою операторів ГРМ сьогодні залишаються збиткові тарифи. Вони не переглядалися НКРЕКП із 2015 року і сьогодні в 2,5 рази менші мінімально необхідного. Така політика призвела до того, що оператори ГРМ за п’ять років отримали збитки на суму 12,9 млрд гривень", - йдеться у заяві.

Зазначається, що критичність ситуації поглиблюють також дії уряду, який "цілеспрямовано і безпідставно знижує норми споживання газу, використовуючи це, як механізм тиску на операторів ГРМ".

"За п’ять років уряд вісім разів змінював норми споживання газу. Фактично, всі норми уряду взяті зі стелі. Тому суди вже двічі скасовували рішення Кабміну, як протизаконні та необґрунтовані. Однак уряд продовжує зухвало порушувати процедури", - йдеться у заяві.

За словами прес-служби, результат таких дій з нормами газу – збитки операторів ГРМ в розмірі 7,9 млрд гривень.

"Ще один механізм тиску – це заборона операторам ГРМ обліковувати газ із приведенням до стандартних умов. Цю заборону ввела НКРЕКП, однак стосується вона лише газорозподільних компаній. На "Нафтогазу" така заборона не розповсюджується. В результаті оператори ГРМ зазнали втрат на 6,4 млрд гривень. Адже "Нафтогаз" враховує цю суму як несплату за поставлений газ, адже він передає для населення газ приведений до стандартних умов", - йдеться у заяві.

В РГК вважають, що державний монополіст з допомогою своєї дочки "Укртрансгаз" намагається "повісити" на операторів ГРМ штучні борги. "Оператор ГТС фіксує відбір газу із системи конкретними учасниками ринку. Газ, який споживають, але не сплачують підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), "Укртрансгаз" оформляє як несанкціонований відбір газу Операторами ГРМ. Таким чином, борги фінансово неспроможних ТКЕ штучно перекидаються на операторів ГРМ. Таким чином компаніям приписані фіктивні борги на суму понад 12,8 млрд гривень", - йдеться у заяві.

"Штучні борги та доведення до банкрутства операторів ГРМ здійснюється владою для укріплення монополії "Нафтогазу" щоб зберегти його існування та встановити повний монопольний контроль над сектором розподілу газу, усунувши конкурентів", - вважають в РГК.