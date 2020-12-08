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Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся опытные политики, - эксперт

Киев, Вторник 08 декабря 2020 11:00
Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся опытные политики, - эксперт
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Потеря доверия людей и обострение социально-политического кризиса в государстве заставляет правящую партию искать помощи более опытных политиков. Лучше всего на эту роль подходят Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина".

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в эфире "112 канала.

По его словам, неспособность власти справиться с ситуацией и необходимость привлекать сторонних специалистов очевидна, но самая большая среди вневластных партий поддержка позволяет "Батькивщине" выдвигать условия.

"Тимошенко - опытный игрок и понимает, что для обеспечения результата, на который сегодня ждут люди, нужны полномочия", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что партия "Слуга народа" остро ощутила начало парламентского кризиса, который усугубляется расколом внутри самой политической силы.

"Парламент уже в кризисе, и "Слуги народа" чувствуют, что "уже начинает шататься" - вспомнить хотя бы, как ФОПы начали штурмовать парламент. Особенно кризисная ситуация сложилась с COVID-19 и расходами на дороги", - считает Загородний.

Напомним, на местных выборах по числу избранных депутатов "Батькивщина" уступила лишь партии "Слуга народа" и стала лучшей среди оппозиционных сил, проведя в местные советы более 4500 депутатов.

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Новости Украины Политика ПарламенткризисБатькивщинаСлуга народаТимошенко

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