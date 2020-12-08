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Влада почала усвідомлювати, що для виходу з кризи знадобляться досвідчені політики, - експерт

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 11:00
Влада почала усвідомлювати, що для виходу з кризи знадобляться досвідчені політики, - експерт
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Втрата довіри людей та загострення соціально-політичної кризи в державі змушує правлячу партію шукати допомоги більш досвідчених політиків. Найкраще на цю роль підходять Юлія Тимошенко та її партія "Батьківщина".

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в ефірі "112 каналу.

За його словами, нездатність влади впоратися із ситуацією і необхідність залучати сторонніх фахівців очевидна, але найбільша серед позавладних партій підтримка дозволяє "Батьківщині" висувати умови.

"Тимошенко - досвідчений гравець і розуміє, що для забезпечення результату, на який сьогодні чекають люди, потрібні повноваження", - наголосив експерт.

Він упевнений, що партія "Слуга народу" гостро відчула початок парламентської кризи, яка посилюється розколом всередині самої політичної сили.

"Парламент уже в кризі, і "Слуги народу" відчувають, що "вже починає хитатися" - згадати хоча б, як ФОПи почали штурмувати парламент. Особливо кризова ситуація склалася з COVID-19 і витратами на дороги", - вважає Загородній.

Нагадаємо, на місцевих виборах за кількістю обраних депутатів "Батьківщина" поступилася лише партії "Слуга народу" і стала кращою серед опозиційних сил, провівши до місцевих рад понад 4500 депутатів.

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Новини України Політика ПарламенткризисБатьківщинаСлуга народаТимошенко

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