Власть использует силовые структуры для политического давления, - эксперт

"В последнее время имеет место чрезмерное внимание, скажем так, власти к крупному бизнесу. Они таковы, что может даже дестабилизировать крупные предприятия. Здесь можем вспомнить блокировку счетов "Арселор Миттал Кривой Рог", который даже испытывал трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам. Сейчас, буквально вчера было сообщение об очередных точечных действиях в Кривом Роге на горнообогатительных комбинатах", - рассказал Головко.

По его словам, действующая власть использует те же методы давления на бизнес, что и предыдущая - через силовые и фискальные органы. По его мнению, это давление является политически мотивированным.

"Проблема не в том, что какие-то фискальные органы проводят какие-то процессуальные действия. Кажется, что этот вопрос политически мотивирован. И имеем ситуацию, я когда-то критиковал предыдущих президентов за то, что они используют силовые структуры, правоохранительные органы для каких-то политических разборок. То и здесь есть такое впечатление, что у нас тоже есть какие-то политически мотивированные "наезды" на бизнес", - пояснил Головко.

Он также подчеркнул: таким образом власть ухудшает инвестиционный климат в стране и инвесторы просто убегают из нее, поскольку понимают, что не защищены от произвола.

"Вчера это предприятие Лакшми Миттала, сегодня это предприятие Ахметова, а завтра это может быть любого. Ваше предприятие, мое предприятие. Мы должны выстраивать систему, где правит закон, а не политически мотивированная деятельность", - подытожил Головко.