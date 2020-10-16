Власть не ищет возможности начать переговоры с китайскими инвесторами "Мотор Сичи", - эксперт

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

Это приближает Украину к уплате $3,5 млрд штрафа

Украинская власть за 1,5 месяца ничего не сделала, чтобы избежать международного арбитражного суда по АО "Мотор Сич". Это приближает Украину к уплате $3,5 млрд штрафа китайским инвесторам предприятия.

Об этом заявил эксперт Александр Охрименко.

"Удивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по "Мотор Сичи". Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни РНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в три с половиной миллиарда долларов США", - говорит эксперт.

По его мнению, украинская власть не проявляет интереса к переговорам с китайскими инвесторами "Мотор Сичи". Но это не помогает снять вопрос конструктивным образом, а шаг за шагом приближает государство Украина к международному арбитражу.

"Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа", - добавляет он.

Кроме того, по его информации, в международном арбитраже представлять интересы "Мотор Сичи" одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм из США.

"Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Сич". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", - убежден эксперт.

Напомним, ранее китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина.

На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Инвесторы призвали государство Украина немедленно начать переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. Если же Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.