Влада не шукає можливість почати переговори з китайськими інвесторами "Мотор Січі", - експерт

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

Це наближає Україну до сплати $3,5 млрд штрафу

Українська влада за 1,5 місяці нічого не зробила, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду з АТ "Мотор Січ". Це наближає Україну до сплати $3,5 млрд штрафу китайським інвесторам підприємства.

Про це заявив експерт Олександр Охріменко.

"Дивно, але українська влада поки не зробила абсолютно нічого, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду щодо "Мотор Січі". Китайські інвестори запропонували доарбітражне врегулювання ще 4 серпня, подавши претензію Мін'юст, але обговорення проблеми по суті так і не розпочато! Ні ОП, ні Кабмін, ні РНБО, ні СБУ, ні АМКУ, ніхто з профільних міністерств не спромігся зайнятися питанням, яке може обійтися українським платникам податків в три з половиною мільярди доларів США", - говорить експерт

На його думку, українська влада не проявляє інтересу до переговорів з китайськими інвесторами "Мотор Січі". Але цк не допомагає зняти питання конструктивним чином, а крок за кроком наближає державу Україна до міжнародного арбітражу.

"Якщо робоча група не створена, переговорний процес не зрушив з місця. І попереду все виразніше маячить судовий процес, який обійдеться Україні у $3,5 млрд і завдасть збиток, який практично неможливо компенсувати залишки нашого інвестиційного іміджу", - додає він.

Крім того, за його інформацією, в міжнародному арбітражі представляти інтереси "Мотор Січі" буде одна з найбільших і респектабельних юридичних фірм США.

"Це ще більше підвищує шанси китайських інвесторів на перемогу в суді і робить практично невідворотною сплату багатомільярдного штрафу, якщо справа дійде до міжнародного арбітражу. При цьому участь американських юристів начисто розвіює міфи про те, що все в США люто опираються китайським інвестиціям в "Мотор Січ". Прагматичні американці у всьому, і нам треба брати з них приклад", - переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Зараз відповідна претензія вже подана в Мін'юст, як повідомив представник Skyrizon.

В документі, який у юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між урядом України і урядом КНР про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Збиток від сформованої ситуації, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon та її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють у більш ніж $3,5 млрд.

Інвестори закликали державу Україна негайно почати переговори та припинити незаконну діяльність органів української влади стосовно ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерів. Якщо ж Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.