Власть хочет повысить оклады чиновникам во время карантина и падения экономики, - "Наш край"

Во время карантина власть предлагает простым украинцам безработицу и снижение доходов, а чиновникам - рост зарплат.

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов.

По его словам, власть хочет "подкормить" чиновников во время национального карантина и падения экономики.

"Со следующего года власть планирует повысить должностные оклады всем категориям государственных служащих. Получается, что простым украинцам - безработица, закрытие бизнеса, сокращение зарплат и прочие "вкусности" от падения экономики во время карантина, а вот чиновникам - стабильное повышение зарплат, несмотря ни на что. Пока люди голодают и едва сводят концы с концами, государство хочет плодить новых "коболевых". Сейчас нужно думать как выжить простым людям, а не чиновникам, которые просто паразитируют на людях", - отметил Шахов.

Тем самым, подчеркнул сопредседатель партии "Наш край", власть демонстрирует отсутствие солидарности с простыми украинцами в преодолении последствий эпидемии ковида.

"Пренебрегая реальным состоянием экономики и доходами украинцев, власть ориентируется только на прикормку своей структуры", - уверен Шахов.

"Наш край", отметил сопредседатель партии, в своей предвыборной программе отстаивает справедливые зарплаты для всех украинцев.

"Партия не допустит сокращения или задержку зарплаты бюджетникам. Поэтому украинцам стоит в ближайшее время определить, кто им нужен во власти", - резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, недавно Федерация профсоюзов сообщила, что Правительство направило ей на согласование проект изменений в постановление об оплате труда работников государственных органов.

Проектом предлагается повысить должностные оклады всех категорий государственных служащих с 1 января 2021 года.