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Власть готовится к силовому разгону массовых акций, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Новый порядок задействования Нацгвардии для пресечения массовых беспорядков является попыткой власти легализовать насильственный разгон акций протеста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Светланы Кушнир на странице в Facebook, комментируя соответствующее постановление правительства.

"20 августа Кабмин утвердил порядок задействования Нацгвардии для пресечения массовых беспорядков. Так, согласно документу, с целью прекращения массовых беспорядков Национальная гвардия организует и проводит специальную операцию по пресечению массовых беспорядков и обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, привлеченных к специальной операции по пресечению массовых беспорядков", - отметила эксперт.

Она подчеркнула сходство соответствующего правительственного постановления с диктаторскими "законами 16 января".

"Такие полномочия есть печальной аллюзией на «законы 16 января», принятые приспешниками Януковича. А единственное, что их отличает, так это то, что на сей раз власти приняли репрессивные нормы до начала массовых акций, а не после", - подчеркнула Кушнир.

Также, по словам Кушнир, власть начала назначать на должности в правоохранительных органах люстрированных силовиков или тех, которые выполняли незаконные приказы во время разгона Майдана.

"Свежие примеры - назначение новых руководителей полиции Киева и Одессы. Их лояльность неоспорима, потому что люстрированные - на крючке у власти и готовы выполнять любые приказы ", - сообщила Кушнир, отметив, что таким образом Банковая обеспечила себе юридическую "подушку", которой можно будет воспользоваться во время массовых акций протеста.

"С помощью специально обученных людей любую протестную акцию можно превратить в беспорядки и привлечь для ее разгона военнослужащих Нацгвардии. Абсолютно легально, как говорил Янукович", - подчеркнула Кушнир.

Как сообщалось, в Украине появится новое высшее военное учебное заведение. Он будет называться Киевский институт Национальной гвардии Украины.

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Нацгвардия