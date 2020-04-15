Власть фактически закрыла угольную отрасль, - Яценюк

Власть уничтожает угольную отрасль и энергетику, страна приближается к ситуации, когда начнутся отключения света. Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк в эфире телеканала ”Украина”, передает РБК-Украина.

”Власть фактически сегодня закрыла угольную отрасль... Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электрической энергии из России и Беларуси и дают работу белорусам, россиянам, а не украинцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно, - мы придем к ситуации, где в Украине не будет электроэнергии“, - сказал Яценюк.

Он отметил, что НАЭК ”Энергоатом” уже почти банкрот, теплоэнергетику власть обанкротилась. И чтобы спасти энергоотрасль, необходимо немедленно навести порядок на энергорынке

”Поэтому сейчас не обойтись без неотложных действий непосредственно президента и правительства, по тому, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и прьмер должен его возглавлять. Я его возглавлял. Если бы мы так работали в 2014-2015 году, у нас бы ни зарплат, ни пенсий, ни света, ни армии, ни Украины бы не было. Они должны безотлагательно действовать”, - сказал Яценюк.

По его мнению, власть должна немедленно принять меры, чтобы не допустить закрытия шахт, в частности объединения ”Павлоградуголь”, поскольку около тридцати тысяч людей потеряют работу и средства к существованию. Экс-премьер подчеркнул, что власть должна сохранить рабочие места.

”30 тысяч человек и еще по 3 человека на каждую семью, около 100 тысяч людей - это все избиратели Павлограда и смежных регионов. Они лишатся работы. Президент и правительство должны безотлагательно действовать, сохранить рабочие места. Лишили шахтеров рабочих мест - потом пошли энергетики. За энергетиками - смежные предприятия. За смежными предприятиями - ”Укрзализныця”. За ”Укрзализныцей” - сфера услуг. За сферой услуг - сфера транспорта. Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны”, - пояснил Яценюк.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергоотрасли с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий об'единения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

До этого экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина теряет национальную энергетику, и сейчас государство должно продемонстрировать социальную ответственность и найти ресурсы на сохранение отрасли и рабочих мест.

В свою очередь нардеп и председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что кризис в энергетике и угольной промышленности вызвана инициативами председателя профильного комитета парламента Андрея Геруса.