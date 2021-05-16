Власть должна вкладывать максимум средств в экомодернизацию, - эксперт

"Если цель улучшить качество, то нужно лечить причину. А причиной является в части промышленных выбросов - это немодернизированность предприятий. И вот за это нужно бороться и туда нужно направлять по максимуму средства, ресурсы, поддержки - и частные, и государственные. И нужно максимально работать над этим вопросом. Я призываю всех целью себе ставить вот это - улучшение экологической ситуации в Украине за счет модернизации нашей промышленности", - сказал Антипов.

По его словам, сейчас средства от этого налога распределяются между разными бюджетами и не используются по назначению. По его мнению, ситуацию необходимо менять.

"45% от выбросов в атмосферу и водные объекты размещение отходов идет в общий фонд государственного бюджета - это Минфин. Т.е. все вот это - Минфин. Т.е. Минфин распределяет эти деньги и потом принимает решение, кому их выделить. Через Министерство экологии и другие органы исполнительной власти, но это все Минфин. Дальше - 30% идет в областной бюджет, а 25% идет в местные бюджеты", - объяснил Антипов.

Он также подчеркнул, средства от эконалога должны аккумулироваться в одном фонде и использоваться для реализации природоохранных мероприятий.