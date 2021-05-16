Влада повинна вкладати максимум коштів в екомодернізацію, - експерт

"Якщо мета поліпшити якість, то потрібно лікувати причину. А причиною є в частині промислових викидів - це немодернізованість підприємств. І ось за це потрібно боротися і туди потрібно направляти по максимуму кошти, ресурси, підтримки - і приватні, і державні. І потрібно максимально працювати над цим питанням. Я закликаю всіх метою собі ставити ось це - поліпшення екологічної ситуації в Україні шляхом модернізації нашої промисловості", - сказав Антипов.

За його словами, зараз кошти від цього податку розподіляються між різними бюджетами і не використовуються за призначенням. На його думку, ситуацію необхідно міняти.

"45% від викидів в атмосферу і водні об'єкти розміщення відходів йде в загальний фонд державного бюджету - це Мінфін. Тобто все ось це - Мінфін. Тобто Мінфін розподіляє ці гроші і потім приймає рішення, кому їх виділити. Через Міністерство екології та інші органи виконавчої влади, але це все Мінфін. Далі-30% йде до обласного бюджету, а 25% йде до місцевих бюджетів", - пояснив Антипов.

Він також підкреслив, кошти від екоподатку повинні акумулюватися в одному фонді і використовуватися для реалізації природоохоронних заходів.