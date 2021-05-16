Влада повинна вкладати максимум коштів в екомодернізацію, - експерт
Щоб реально поліпшити екологічну ситуацію, кошти від екоподатку необхідно направляти на екомодернізацію підприємств.
Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.
"Якщо мета поліпшити якість, то потрібно лікувати причину. А причиною є в частині промислових викидів - це немодернізованість підприємств. І ось за це потрібно боротися і туди потрібно направляти по максимуму кошти, ресурси, підтримки - і приватні, і державні. І потрібно максимально працювати над цим питанням. Я закликаю всіх метою собі ставити ось це - поліпшення екологічної ситуації в Україні шляхом модернізації нашої промисловості", - сказав Антипов.
За його словами, зараз кошти від цього податку розподіляються між різними бюджетами і не використовуються за призначенням. На його думку, ситуацію необхідно міняти.
"45% від викидів в атмосферу і водні об'єкти розміщення відходів йде в загальний фонд державного бюджету - це Мінфін. Тобто все ось це - Мінфін. Тобто Мінфін розподіляє ці гроші і потім приймає рішення, кому їх виділити. Через Міністерство екології та інші органи виконавчої влади, але це все Мінфін. Далі-30% йде до обласного бюджету, а 25% йде до місцевих бюджетів", - пояснив Антипов.
Він також підкреслив, кошти від екоподатку повинні акумулюватися в одному фонді і використовуватися для реалізації природоохоронних заходів.
Нагадаємо, раніше народний депутат України, член Комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що екологічний податок повинен стимулювати екомодернізацію промисловості, а не використовуватися державою виключно в якості карального інструменту.
У свою чергу Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.