Власть должна стимулировать экспортеров, а не отменять возмещение НДС, - экономист

Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья, которую инициирует председатель налогового комитета РО Даниил Гетманцев, навредит экономике и может окончательно подкосить экспортные отрасли. Сейчас власти нужно балансировать бюджет, а соответственно - максимально стимулировать экспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"Украина только недавно вернулась к практике возмещения НДС экспортерам, и я не вижу в решении отменить это возмещение никакой экономической логики, разве что мы хотим убить окончательно наш экспорт. Сейчас одним из приоритетов правительства является возобновление экспортной деятельности, которое приносит Украине валютную выручку. Поэтому необходимо искать и предоставлять экспортерам стимулы, чтобы оживить экономическую деятельность. Ведь, как показывает практика, стимулы и поддержка, которую получает бизнес от государства конвертируется в экономический рост", - отметил Забловский.

Он отметил: в военных условиях экспорт - это приток валюты в страну, а значит стабильность национальной валюты, поэтому этот вопрос для власти - одно из ключевых для сохранения экономической безопасности Украины.

Эксперт убежден: отмена возмещения НДС для экспортеров сырья не оживит развитие перерабатывающей отрасли, как надеются авторы инициативы. Зато это может окончательно разбалансировать госбюджет.

"Украина и до войны была заинтересована в развитии перерабатывающей промышленности. Но речь идет о том, что необходимо сбалансировать бюджет - в том числе от экспорта. А забирать деньги у одного бизнеса, чтобы дать другому - это неправильно. Потому что мы можем помочь кому - то одному, но в то же время - навредить всей экономике", - резюмировал эксперт.

Напомним, инициатива отменить возмещение НДС экспортерам сырья содержится в проекте "Плана восстановления Украины": как ожидают авторы, это даст толчок для развития перерабатывающей промышленности.

Зато украинские бизнес-ассоциации раскритиковали предложение: по их убеждению, это станет очень негативным сигналом для инвесторов.