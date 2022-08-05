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Влада має стимулювати експортерів, а не скасовувати відшкодування ПДВ, - економіст

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П'ятниця 05 серпня 2022 21:24
Влада має стимулювати експортерів, а не скасовувати відшкодування ПДВ, - економіст Фото: влада має стимулювати експортерів, а не скасовувати відшкодування ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, яку ініціює голова Податкового комітету РВ Данило Гетманцев, зашкодить економіці і може остаточно підкосити експортні галузі. Зараз владі потрібно балансувати бюджет, а відповідно - максимально стимулювати експортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Україна тільки нещодавно повернулася до практики відшкодування ПДВ експортерам, і я не бачу у рішенні скасувати це відшкодування ніякої економічної логіки, хіба що ми хочемо вбити остаточно наш експорт. Зараз одним із пріоритетів уряду є відновлення експортної діяльності, яке приносить Україні валютну виручку. Тож необхідно шукати і надавати експортерам стимули, щоб пожвавити економічну діяльність. Адже, як показує практика, стимули і підтримка, яку отримує бізнес від держави, конвертується в економічний ріст", - наголосив Забловський.

Він зауважив: у воєнних умовах експорт - це притік валюти у країну, а значить стабільність національної валюти, тому це питання для влади - одне з ключових для збереження економічної безпеки України.

Експерт переконаний: скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини не пожвавить розвиток переробної галузі, як сподіваються автори ініціативи. Натомість це може остаточно розбалансувати держбюджет.

"Україна і до війни була зацікавлена у розвиткові переробної промисловості. Але мова йде про те, що необхідно збалансувати бюджет - у тому числі від експорту. А забирати гроші в одного бізнесу, щоб дати іншому - це неправильно. Тому що ми можемо допомогти комусь одному, але водночас - нашкодити всій економіці", - резюмував експерт.

Нагадаємо, ініціатива скасувати відшкодування ПДВ експортерам сировини міститься у проекті "Плану відновлення України": як очікують автори, це дасть поштовх для розвитку переробної промисловості.

Натомість українські бізнес-асоціації розкритикували пропозицію: на їхнє переконання, це стане дуже негативним сигналом для інвесторів.

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