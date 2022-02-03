Власть должна создавать нормальные условия для производителей, а не регулировать цены на продукты, - "УДАР"

"Главной причиной роста стоимости продуктов является удорожание энергоресурсов. Меморандум между правительством и украинскими производителями, который должен сдерживать рост цен на газ, не работает. Как результат, уже в январе только хлеб может подорожать более чем на 10%. Также удорожание ожидают и другие группы товаров. Власти должны преодолевать причину удорожания товаров, а не пытаться бороться административными методами с удорожанием продуктов, вводя государственное регулирование цен. Ведь это популистическое решение является дополнительным риском для промышленности, которые и так с высокой ценой находятся на грани рентабельности", - говорится в заявлении.

В партии убеждены, что регулирование цен не отразится на реальной ситуации в стране.

"Даже в Нацбанке признают, что влияние введения госрегулирования цен на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным из-за того, что текущий инфляционный всплеск, прежде всего, обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса. Кроме того, намерение властей ввести продуктовые карты для малоимущих, которые можно будет получить через приложение "Дия", вообще выглядит оторванным от жизни. Ведь основная группа людей, нуждающаяся в такой поддержке, это пенсионеры, которые преимущественно не имеют этого приложения и смартфонов", - отметили в партии.

В "УДАРе" отметили, что нужно по примеру стран Евросоюза стимулировать промышленность.

"Контроль правительства по ценам является преимущественно болезнью экономически несвободных стран и всегда приводил к углублению промышленного кризиса. "УДАР Виталия Кличко" призывает правительство отказаться от заранее неэффективных мер, а начать работу над активизацией рыночных механизмов снижения цен, созданием благоприятного инвестиционного климата и стимулированием отечественных производителей продовольственной продукции. В частности, теми методами, которые применяются в Евросоюзе: кроме прямых дотаций аграриям НДС на многие продукты питания ниже стандартного. А во время пандемии его еще снизили. Например, Великобритания снизила налог с 20 до 5% для заведений из сферы развлечений, гостиниц и заведений питания. Германия же снизила НДС с 19 до 7%", - подытожили в партии.