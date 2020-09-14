Власть должна создать нормальные условия для инвестора "Мотор Сич", - авиаконструктор

Китайские инвестиции в покупку и развитие АО "Мотор Сич", а также частные инвестиции в самолетостроение помогли бы Украине сохранить целую отрасль.

Об этом заявил эксперт в авиаотрасли, бывший заместитель главного конструктора ГП "Антонов", конструктор Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрию" Анатолий Вовнянко.

По его словам, научные и промышленные разработки в сфере самолетостроения и авиационного двигателестроения требуют огромных инвестиций. Но украинское государство, фактически владеющее авиапромом и его технологиями, попросту не располагает нужными средствами, а государственные менеджеры отрасли - нужной квалификацией. Это, отмечает эксперт, ведет к деградации всей индустрии и становится причиной ее технологической отсталости.

"Украине несказанно повезло - появился китайский инвестор, который очень заинтересован в применении украинских двигателей. Китай уже значительно опередил Украину в области создания самолетов (30 лет тому назад они за счастье считали добыть в Украине информацию или чертежи по авиа и ракетостроению), особенно военных, а вот по авиационным двигателям они еще отстают. Тут бы украинской власти проявить государственную мудрость и создать нормальные условия для инвестора, включая сохранение и развитие производства в Украине, но нет. Если Украина упустит такую возможность, то в итоге потеряет и авиационное моторостроение, так как для своего развития оно потребует многомиллиардных долларовых вложений", - отмечает Вовнянко.

По его мнению, если Украина планирует сохранить и развивать свою авиационную индустрию и двигателестроение, крупнейшие заводы-производители самолетов должны получить частных инвесторов. В государственной собственности авиационные предприятия неэффективны, что приводит к упадку всей отрасли, а крупнейшие еще "живые" предприятия авиационной промышленности стали рассадниками коррупции.

Вовнянко добавляет, что политика США призвана защищать исключительно американские интересы, а Украина должна защищать свои.

Будущее украинской авиационной индустрии и двигателестроения он видит в управлении отраслью частными инвесторами.

По словам авиаконструктора, низкий профессиональный уровень государственных управленцев и коррупция ведут украинскую авиационную отрасль к полной деградации. Из-за этого Украина потеряет былую славу одной из немногих в мире "авиационных держав".

"Известно, что во многих странах такие предприятия как Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ("Харьковский авиационный завод", - ред.) передавались, условно, за 1 доллар инвесторам, при условии, что они сохранят его производственную деятельность и вложат значительные средства в погашение долгов и развитие. В частности, харьковский бизнесмен Александр Ярославский говорил, что готов инвестировать в предприятие до 1 млрд долларов. Ловите его на слове и делайте что-нибудь, так как в государственной собственности предприятие окончательно "умрет", - добавляет авиаконструктор.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") объяснил, чем обусловлен интерес его компаний к "Мотор Сичи".