Влада повинна створити нормальні умови для інвестора "Мотор Січ", - авіаконструктор

Китайські інвестиції в купівлю і розвиток АТ "Мотор Січ", а також приватні інвестиції в літакобудування допомогли б Україні зберегти цілу галузь.

Про це заявив експерт в авіагалузі, колишній заступник головного конструктора ДП "Антонов", конструктор Ан-124 "Руслан" і Ан-225 "Мрію" Анатолій Вовнянко.

За його словами, наукові і промислові розробки у сфері літакобудування та авіаційного двигунобудування вимагають величезних інвестицій. Але українська держава, фактично володіє авіапромом і його технологіями, просто не має потрібних коштів, а державні менеджери галузі - потрібною кваліфікацією. Це, зазначає експерт, веде до деградації всієї індустрії і стає причиною її технологічної відсталості.

"Україні невимовно пощастило - з'явився китайський інвестор, який дуже зацікавлений у застосуванні українських двигунів. Китай вже значно випередив Україну в галузі створення літаків (30 років тому вони вважали за щастя добути в Україні інформацію або креслення з авіа і ракетобудування), особливо військових, а ось за авіаційним двигунам вони ще відстають. Тут би українській владі проявити державну мудрість і створити нормальні умови для інвестора, включаючи збереження і розвиток виробництва в Україні, але ні. Якщо Україна упустить таку можливість, то в підсумку втратить і авіаційне двигунобудування, оскільки для свого розвитку воно потребуватиме багатомільярдних доларових вкладень", - зазначає Вовнянко.

На його думку, якщо Україна планує зберегти й розвивати свою авіаційну індустрію і двигунобудування, найбільші заводи-виробники літаків повинні отримати приватних інвесторів. У державній власності авіаційні підприємства є неефективними, що призводить до занепаду всієї галузі, а найбільші ще "живі" підприємства авіаційної промисловості стали розсадниками корупції.

Вовнянко додає, що політика США покликана захищати виключно інтереси, а Україна має захищати свої.

Майбутнє української авіаційної індустрії та двигунобудування він бачить в управлінні галуззю приватними інвесторами.

За словами авіаконструктора, низький професійний рівень державних управлінців і корупція ведуть українську авіаційну галузь до повної деградації. З-за цього Україна втратить колишню славу однієї з небагатьох у світі "авіаційних держав".

"Відомо, що в багатьох країнах такі підприємства як Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ("Харківський авіаційний завод", - ред.) передавалися, умовно, за 1 долар інвесторам, за умови, що вони збережуть його виробничу діяльність і вкладуть значні кошти на погашення боргів і розвиток. Зокрема, харківський бізнесмен Олександр Ярославський казав, що готовий інвестувати в підприємство до 1 млрд доларів. Ловіть його на слові й робіть що-небудь, оскільки у державній власності підприємство остаточно "помре", - додає авіаконструктор.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна китайський бізнесмен Ван Цзін, який є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") пояснив, чим зумовлений його інтерес компаній до "Мотор Січі".