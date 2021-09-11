Власть должна создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во время кризиса, - экономист

Украина сильно зависит от цен на мировых рынках. Государство должно создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во времена падения цен и кризисов.

"Украина, как страна, которая довольно много экспортирует сырьевых полуфабрикатов, очень зависит от тех рынков, которые мы называем мировыми, имеющих высокую степень колебания или волатильные рынки. Например, если цена на какой-то товар может расти втрое в течение двух лет или падать. Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, традиционная такая карма сырьевых стран", - пояснил Блинов.

По его мнению, в такой ситуации государство должно создать резервные фонды, чтобы поддержать бизнес в периоды, когда цены на мировых рынках резко снижаются, как это происходит сейчас. И создавать такие фонды нужно в благоприятные периоды, когда мировые цены на сырье держатся на высоком уровне.

"Государство должно создавать мощные материальные резервы, мощные возможности для того, чтобы выравнивать ситуацию поддержки в периоды кризисов. Вы знаете, что как нефтяные страны - Норвегия, Россия, Саудовская Аравия делают различные фонды развития или будущих поколений, или резервные фонды именно в такие худые годы эти средства", - отметил Блинов.